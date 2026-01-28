В Москве стоимость такси на фоне снегопада резко увеличилась

Так, поездка в «Яндекс Go» из района метро «Раменки» до улицы Моховой, стоимость которой в обычное время составляет порядка тысячи рублей, выросла этим утром до 2 900 рублей. А доехать от метро «Юго-Западная» до «Парка культуры» стало вдвое дороже — чуть более двух тысяч рублей.