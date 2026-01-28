В Москве стоимость такси на фоне снегопада резко увеличилась

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Стоимость поездки на такси в некоторых районах Москвы утром в среду выросла в 2−3 раза на фоне снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, поездка в «Яндекс Go» из района метро «Раменки» до улицы Моховой, стоимость которой в обычное время составляет порядка тысячи рублей, выросла этим утром до 2 900 рублей. А доехать от метро «Юго-Западная» до «Парка культуры» стало вдвое дороже — чуть более двух тысяч рублей.
При этом кнопка в приложении, отвечающая за детализацию цены, отображается красным цветом, означая очень высокий спрос.
«Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин… Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте», — говорится во всплывающем окне в приложении.
Ранее в среду столичный дептранс рекомендовал москвичам выбирать для поездок по городу общественный транспорт в связи со снегопадом.