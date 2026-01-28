Минкстранс пояснил причины сбоя работы троллейбусов

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Минсктранс предупредил о возможных отклонениях от установленного расписания городского электротранспорта столицы.
«В связи с обледенением контактной сети, вызванным сложными погодными условиями (высокая влажность воздуха), возможны отклонения от установленного расписания движения в работе городского электрического транспорта», — говорится в сообщении компании.
Так, сбои уже были зафиксированы на улице Орловская, проспекте Победителей в направлении «ДС Веснянка». Из-за повреждения контактной сети произошла временная остановка движения троллейбусов № 10. В настоящее время движение уже восстановлено.
Помимо этого, сложные погодные условия сказались и на работе автобусов № 125.
По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране будет преобладать облачная погода. Временами пройдет снег, мокрый снег и дождь. Во многих районах сохранится гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от −8°С по северу до +2°С по югу страны.
В Минске временами ожидается снег и мокрый снег, также сохранится гололед и гололедица на дорогах. Температура воздуха в течение дня составит в столице 0…-2°С.