Минкстранс пояснил причины сбоя работы троллейбусов

По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране будет преобладать облачная погода. Временами пройдет снег, мокрый снег и дождь. Во многих районах сохранится гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от −8°С по северу до +2°С по югу страны.