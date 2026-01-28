В ЯНАО отправили на спецстоянки 75 автомобилей нелегальных таксистов

В ЯНАО курсируют более трех тысяч такси.
В ЯНАО в 2025 году на спецстоянки отправили 75 автомобилей нелегальных таксистов. В то же время росло число официально зарегистрированных автоперевозчиков — на 419 человек, а парк легковых машин-такси — на 813 единиц, сообщил окружной Гостехнадзор. В ЯНАО курсируют по маршрутам более трех тысяч такси.
«В ходе совместных рейдов с ГИБДД проведено более 290 проверок, составлено 188 административных протоколов, а 75 автомобилей нелегальных таксистов отправлены на спецстоянки до решения суда. Благодаря контролю число официально зарегистрированных перевозчиков выросло на 419 человек, а парк легковых такси увеличился на 813 единиц — до 3 101 автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Там также напомнили, что с 1 марта 2025 года автомобили, используемые для таксомоторных перевозок, должны быть оборудованы шахматной полосой по всей длине кузова и соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-3». Кроме того, для российских автомобилей установлен максимальный год выпуска не ранее 2008-го, для иностранных — не ранее 2006 года.
Ранее в России предложили ежегодно оценивать эффективность автошкол по результатам экзаменов и аварийности среди их выпускников со стажем вождения менее двух лет. Соответствующий проект постановления правительства предполагает, что показатели будет утверждать МВД по согласованию с Минпросвещения и ФСБ, что должно усилить контроль за подготовкой водителей, в том числе работающих в сфере такси.