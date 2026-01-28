В ЯНАО отправили на спецстоянки 75 автомобилей нелегальных таксистов

Там также напомнили, что с 1 марта 2025 года автомобили, используемые для таксомоторных перевозок, должны быть оборудованы шахматной полосой по всей длине кузова и соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-3». Кроме того, для российских автомобилей установлен максимальный год выпуска не ранее 2008-го, для иностранных — не ранее 2006 года.