В Самаре планируют сократить парковку у ж/д вокзала

В Самаре уберут машины с территории железнодорожного вокзала.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре прошла конференция с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым. На встрече обсудили строительство метро у вокзала и сокращение парковки.

Ключевым вопросом пресс-конференции стало возможное строительство новой станции метро у железнодорожного вокзала. Один из туннелей железной дороги может быть построен с возможностью выхода на станцию метро. При этом также обсудили благоустройство Комсомольской площади.

При строительстве территорию планируют привести в порядок и создать новое общественное пространство. Парковку у вокзала могут сократить. Где жители и гости региона смогут оставить автомобили, пока неизвестно. Напомним, также горожанам рассказали о среднесуточном пассажиропотоке вокзала.