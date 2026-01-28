Пять человек погибли при крушении самолета в Индии

Частный самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Барамати в штате Махараштра. Погибли все находившиеся на борту, включая видного политика Аджита Павара, пишет India Today.
По предварительным данным, Learjet 45 направлялся из Мумбаи. На его борту находились сам Павар, два пилота и два сотрудника его охраны.
Политик летел на серию предвыборных мероприятий. Местные СМИ показывают кадры с места трагедии, где видны сильный пожар и многочисленные обломки.
На место происшествия немедленно выехали аварийные службы. Точная причина катастрофы сейчас устанавливается.
Известно, что о происшествии уже проинформированы премьер-министр Нарендра Моди и другие высокопоставленные лица. Семья погибшего политика также выехала в Барамати.
Ранее легкомоторный в Австралии потерпел крушение в ночь 27 января. В результате происшествия никто не погиб, а на борту находились всего два человека. Всего на борту находились два человека.