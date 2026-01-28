Овечкин забросил 919-ю шайбу в НХЛ и упрочил рекорд лучшего снайпера лиги

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтл Кракен».
После этого гола счёт стал 3:1 в пользу «Сиэтла».
Гол Овечкина на 43-й минуте стал для него 919-м в карьере. Это ещё больше укрепило его статус абсолютного рекордсмена НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах.
40-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне он официально стал лучшим снайпером в истории НХЛ, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).
Ранее также стало известно, что Овечкин приблизился к очередному рекорду Грецки и может потеснить его с 5-го места в списке самых результативных игроков в составе одной команды.