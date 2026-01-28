Телеведущая Орлова сообщила о смерти своей свекрови

Недавно певица во второй раз стала матерью. Однако на пути ко второму ребенку звезда «Дома-2» столкнулась с выкидышами и замершими беременностями. Теперь в своих социальных сетях она помогает подписчицам разобраться в личных проблемах, связанных с этими темами.