Телеведущая Орлова сообщила о смерти своей свекрови

Певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила о трагедии в семье — из жизни ушла ее свекровь. Об этом в среду, 28 января, она поделилась с подписчиками в своем личном блоге.
Артистка опубликовала небольшое видео с участием дочери Анны и пожилой родственницы, которая жила в Магнитогорске.
— Теперь у Ани есть Ангел на небе. Бабушка Ангелина, — написала Орлова.
Поклонники телеведущей принесли свои соболезнования — «Вы счастливая, что бабушка застала внучку», «Светлая и добрая память! Примите мои искренние соболезнования», «Это большое горе. Горе не выбирает время, когда случаться, вашему супругу — сил».
Недавно певица во второй раз стала матерью. Однако на пути ко второму ребенку звезда «Дома-2» столкнулась с выкидышами и замершими беременностями. Теперь в своих социальных сетях она помогает подписчицам разобраться в личных проблемах, связанных с этими темами.
Орлова также объяснила, почему выбрала телеведущую Ксению Бородину крестной матерью для своей дочки. По ее словам, Бородина — надежный человек и «лучшая крестная мама, лучшая из лучших».