Журнал для учета конфликтов с учениками хотят ввести в школах

В российских школах могут появиться специальные журналы для учета конфликтных ситуаций с участием учеников. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, такие журналы нужны для понимания реального масштаба проблемы и характера конфликтов. Вносить информацию в них планируется силами педагогов и руководителей образовательных организаций.
Львова-Белова пояснила, что при ведении журнала важно учитывать вопросы конфиденциальности и законности работы с подобными данными. Речь идет о том, чтобы информация не распространялась и использовалась строго в рамках установленных правил.
Она подчеркнула, что инициатива необходима прежде всего для формирования общей статистики, анализа причин конфликтов и выявления их специфики, что в дальнейшем позволит выстраивать более эффективную профилактическую работу в школах.
С начала учебного года в нескольких регионах России введена тестовая система оценки поведения школьников. Заявление о введении оценок за поведение в школах — предмет не только обсуждений, но и серьезных споров. Люди разделились на два лагеря: одни уверены — это сломает детей, а другие, напротив, считают, что так ребенок учится отвечать за свои поступки. «Вечерняя Москва» выяснила, может ли быть полезен возврат к практике времен СССР и нужно ли это современной системе образования.