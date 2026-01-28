Ростех впервые поставил МО новейшие «Зубры» для защиты объектов от дронов

В распоряжении Минобороны России впервые появились новейшие системы «Зубр» для прикрытия важных объектов от дронов и барражирующих боеприпасов. Об этом сообщается на сайте «Ростеха», который создал системы.
«Холдинг Высокоточные комплексы госкорпорации Ростех впервые поставил Минобороны РФ новейшие системы Зубр, предназначенные для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников», — говорится в публикации.
В госкорпорации добавили, что радиолокационные станции, которые входят в «Зубр», могут обнаружить и крупные, и малоразмерные воздушные цели. При этом система сама находит беспилотник и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение.
Ранее холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, поставил Вооруженным силам России партию колесных дронов «Депеша» со специальными модулями.
До этого «Ростех» поставил в зону СВО огнемётные системы «ТОС-2» с «невидимым» покрытием. Оно позволяет скрыть технику от обнаружения в оптическом и ближнем ИК-диапазоне, а также наведения на нее высокоточного оружия.