Ростех впервые поставил МО новейшие «Зубры» для защиты объектов от дронов

Новейшие российские системы «Зубры» будут защищать важные объекты от БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В распоряжении Минобороны России впервые появились новейшие системы «Зубр» для прикрытия важных объектов от дронов и барражирующих боеприпасов. Об этом сообщается на сайте «Ростеха», который создал системы.

«Холдинг Высокоточные комплексы госкорпорации Ростех впервые поставил Минобороны РФ новейшие системы Зубр, предназначенные для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников», — говорится в публикации.

В госкорпорации добавили, что радиолокационные станции, которые входят в «Зубр», могут обнаружить и крупные, и малоразмерные воздушные цели. При этом система сама находит беспилотник и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, поставил Вооруженным силам России партию колесных дронов «Депеша» со специальными модулями.

До этого «Ростех» поставил в зону СВО огнемётные системы «ТОС-2» с «невидимым» покрытием. Оно позволяет скрыть технику от обнаружения в оптическом и ближнем ИК-диапазоне, а также наведения на нее высокоточного оружия.

