Швеция ведет переговоры с Францией и Британией о «ядерном зонтике»

Власти Швеции ведут переговоры с Великобританией и Францией о защите королевства с помощью их «ядерного зонтика».

Источник: Аргументы и факты

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон выступил с заявлением, что власти стрнаны ведут переговоры с Великобританией и Францией о защите королевства с помощью их «ядерного зонтика».

«Они пока не очень конкретны, и французское ядерное оружие — исключительно французское изобретение, но Франция также демонстрирует открытость к обсуждениям с другими странами», — приводит его слова газета Telegraph.

Как отметил глава правительства, в настоящее время Швеция не видит необходимости в размещении ядерного оружия на своей территории.

Напомним, российский лидер Владимир Путин ранее отмечал, что ядерный щит России более современный, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы.