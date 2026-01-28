Ричмонд
169 человек упали и получили травмы в автобусах Красноярска за 2025 год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2025 году 169 жителей Красноярска падали в автобусах и получали травмы. Такие данные приводит краевая Госавтоинспекция.

Ведомство поделилось простыми правилами для пассажиров, чтобы они оставались в безопасности.

Перед началом поездки не стоит подходите к проезжай части заранее и выходить на дорогу. Посадка в автобус осуществляется только после его полной остановки. Перед тем как зайти в автобус, необходимо сначала дождаться, пока из него выйдут все пассажиры.

Если пассажир едет с детьми, при посадке в автобус ребенок должен заходить первым. При выходе первым идет взрослый, ведя ребенка за собой.

Во время движения запрещено отвлекать водителя разговорами и передвигаться по салону без необходимости, а также открывать окна и люки без разрешения.

«Не стоит облокачиваться на входную дверь, она может внезапно открыться! Крепко держитесь за поручни или специальные подвески», — напоминают инспекторы.