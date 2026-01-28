Во Владивостоке ужесточили контроль за автобусами после шести ДТП с начала года

Шесть ДТП с участием автобусов, в которых пострадали три человека, зафиксировано с начала 2026 года во Владивостоке. Сотрудники ГАИ провели серию рейдов в рамках операции «Автобус», направленной на повышение безопасности пассажирских перевозок, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.