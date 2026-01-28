Во Владивостоке ужесточили контроль за автобусами после шести ДТП с начала года

Шесть ДТП с участием автобусов, в которых пострадали три человека, зафиксировано с начала 2026 года во Владивостоке. Сотрудники ГАИ провели серию рейдов в рамках операции «Автобус», направленной на повышение безопасности пассажирских перевозок, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В ходе проверок полицейские изучали документацию, проверяли техническое состояние машин и соблюдение водителями ПДД. По результатам проверок пресечено 25 административных правонарушений со стороны водителей. Еще 39 административных материалов составлено в отношении юридических и должностных лиц (перевозчиков)», — говорится в сообщении.
Среди наиболее серьёзных нарушений — эксплуатация автобусов с техническими неисправностями, отсутствие полисов ОСАГО, управление без соответствующей категории прав, выпуск на линию незарегистрированного или не прошедшего техосмотр транспорта, а также использование поддельных госномеров.
ГАИ напоминает, что контроль за соблюдением требований безопасности пассажирских перевозок осуществляется регулярно.
Напомним, три человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса во Владивостоке. Инцидент произошёл 1 января в районе дома Надибаидзе, 4.