Звезды самбо съехались в свердловский город: «В таких залах вырастают чемпионы»

«Невьянская школа самбо показывает высокие результаты на областных соревнованиях, Федерация самбо Невьянска заинтересована в развитии национального вида спорта, поэтому я уверен, что новый ковер будет востребован среди ребят», — заявил зампред общественной палаты Свердловской области Валерий Чайников.
На первенстве России по самбо в Верхней Пышме юниоры из Невьянска взяли две золотые медали из десяти. По словам мэра Александра Берчука, самбо — один из самых популярных видов спорта в городе, им занимаются около 150 человек. Недавно тренер Дмитрий Бызов обратился к активистам проекта «Единой России» «Выбор сильных» с просьбой помочь в ремонте зала. На просьбу откликнулись меценаты.
«Благодарю федерацию самбо Свердловской области, спортивный клуб “Родина” и клуб самбо УГМК за всестороннюю поддержку и создание оптимальных условий для занятий самбо в Свердловской области», — сказал на открытии координатор «Выбора сильных» в регионе, депутат регионального заксобрания Алексей Свалов.
Поздравить юниоров с появлением нового зала в Невьянск приехали чемпионы мира, Европы и России Яна Полякова, Владимир Гладких и Софья Истомина.
«Именно в таких залах вырастают настоящие чемпионы», — заявил Владимир Гладких, начинавший карьеру в маленьком поселке на Южном Урале.
Сейчас меценаты из «Выбора сильных» планируют открытие борцовских залов в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Кировграде и Верх-Нейвинском.
«ФедералПресс» напоминает, что в прошлом году свердловские самбисты и дзюдоисты завоевали сто медалей на международных соревнованиях. В декабре лучших спортсменов наградил губернатор Денис Паслер.