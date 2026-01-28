Генсека НАТО Рютте начали критиковать свои: всё из-за его странного отношения к Трампу

Генсек НАТО Марк Рютте стремится любой ценой удержать альянс от распада, располагая к себе Дональда Трампа. Но его проамериканская позиция вызывает резкую критику европейских союзников. По данным издания Politico, это привело к серьёзным разногласиям внутри организации.
Напряжение проявилось после выступления Рютте в Европарламенте. Он заявил, что Европа не способна обеспечить свою безопасность без США.
Его слова вызвали немедленную и жёсткую реакцию. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейцы могут и должны сами обеспечивать свою безопасность.
Бывший министр по делам Европы Франции Натали Луазо назвала выступление позорным моментом, призвав восстановить баланс усилий между США и Европой. Депутат от социалистов Начо Санчес Амор прямо спросил Рютте, представляет он альянс или является послом США.
Многие европейские дипломаты видят в стратегии Рютте лишь временную «заплатку». Они опасаются, что такой подход ослабляет НАТО, превращая альянс из 32 равных членов в клуб под главенством Вашингтона.
Ранее генсек НАТО Рютте призвал Европу радоваться, что Трамп у власти. Он отметил, что американский лидер сделал всё для повышения обороноспособности всего ЕС.