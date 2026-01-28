Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсека НАТО Рютте начали критиковать свои: всё из-за его странного отношения к Трампу

Politico: лесть Рютте в адрес Трампа вызвала гнев в странах НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Генсек НАТО Марк Рютте стремится любой ценой удержать альянс от распада, располагая к себе Дональда Трампа. Но его проамериканская позиция вызывает резкую критику европейских союзников. По данным издания Politico, это привело к серьёзным разногласиям внутри организации.

Напряжение проявилось после выступления Рютте в Европарламенте. Он заявил, что Европа не способна обеспечить свою безопасность без США.

Его слова вызвали немедленную и жёсткую реакцию. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейцы могут и должны сами обеспечивать свою безопасность.

Бывший министр по делам Европы Франции Натали Луазо назвала выступление позорным моментом, призвав восстановить баланс усилий между США и Европой. Депутат от социалистов Начо Санчес Амор прямо спросил Рютте, представляет он альянс или является послом США.

Многие европейские дипломаты видят в стратегии Рютте лишь временную «заплатку». Они опасаются, что такой подход ослабляет НАТО, превращая альянс из 32 равных членов в клуб под главенством Вашингтона.

Ранее генсек НАТО Рютте призвал Европу радоваться, что Трамп у власти. Он отметил, что американский лидер сделал всё для повышения обороноспособности всего ЕС.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше