Топ-5 главных новостей в Молдове 28 января 2026: Гололедный апокалипсис в Молдове продолжается — один большой каток; премьер-министр Молдовы против остановки учебы из-за непогоды; почему президентка Молдовы все время что-то&

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 28 января 2026:
1. Гололедный апокалипсис в Молдове продолжается: Днем всё тает, ночью замерзает и ко всему еще жуткий туман — сколько продлится этот кошмар, прогноз синоптиков.
2. Запредельный цинизм премьер-министра Молдовы: «Мы не можем останавливать учебный процесс при каждом гололеде» — а сам бы послал своих детей в школу ломать руки и ноги по такой погоде?
3. Почему президентка Молдовы Майя Санду все время что-то запрещает: «Это архетип деспота и тирана, огромная жажда власти, страх ее потерять, нарциссизм и неуверенность в себе» — мнение психолога.
4. Налог на недвижимость вырастет раза в три: В Молдове пересчитали кадастровую стоимость имущества с курсом на резкое увеличение цены.
5. Второй президент Молдовы Петр Лучинский: «Нам надо не очень-то шуметь, не быть драчливыми и уважительно относиться к нашим соседям».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему президентка Молдовы Майя Санду все время что-то запрещает: «Это архетип деспота и тирана, огромная жажда власти, страх ее потерять, нарциссизм и неуверенность в себе» — мнение психолога.
За маской милого такого человека из народа скрываются непомерные амбиции, всепоглощающая жажда власти и готовность идти к своей цели до конца, любой ценой (далее…).
А раньше приобретали недвижимость на свои накопления: Почему в Молдове 6 из 10 квартир покупают в кредит.
Ипотечные кредиты, выдаваемые банками, достигли исторического максимума (далее…).
Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.
Бостан вспомнил, что он ректор, Никита обнаружила, что стала мамой — выполнив заказ партии, они побросали мандаты депутатов, обдурив избирателей (далее…).