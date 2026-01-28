Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 28 января 2026.

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 28 января 2026:

1. Гололедный апокалипсис в Молдове продолжается: Днем всё тает, ночью замерзает и ко всему еще жуткий туман — сколько продлится этот кошмар, прогноз синоптиков.

2. Запредельный цинизм премьер-министра Молдовы: «Мы не можем останавливать учебный процесс при каждом гололеде» — а сам бы послал своих детей в школу ломать руки и ноги по такой погоде?

3. Почему президентка Молдовы Майя Санду все время что-то запрещает: «Это архетип деспота и тирана, огромная жажда власти, страх ее потерять, нарциссизм и неуверенность в себе» — мнение психолога.

4. Налог на недвижимость вырастет раза в три: В Молдове пересчитали кадастровую стоимость имущества с курсом на резкое увеличение цены.

5. Второй президент Молдовы Петр Лучинский: «Нам надо не очень-то шуметь, не быть драчливыми и уважительно относиться к нашим соседям».

Почему президентка Молдовы Майя Санду все время что-то запрещает: «Это архетип деспота и тирана, огромная жажда власти, страх ее потерять, нарциссизм и неуверенность в себе» — мнение психолога.

За маской милого такого человека из народа скрываются непомерные амбиции, всепоглощающая жажда власти и готовность идти к своей цели до конца, любой ценой (далее…).

А раньше приобретали недвижимость на свои накопления: Почему в Молдове 6 из 10 квартир покупают в кредит.

Ипотечные кредиты, выдаваемые банками, достигли исторического максимума (далее…).

Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.

Бостан вспомнил, что он ректор, Никита обнаружила, что стала мамой — выполнив заказ партии, они побросали мандаты депутатов, обдурив избирателей (далее…).

