Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 7-километровый столб пепла

На Камчатке сообщили об активизации вулкана Шивелуч.

Источник: Аргументы и факты

Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь проявил признаки повышенной активности. Об этом сообщила региональная группа реагирования на извержения вулканов Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своём Telegram-канале.

На вулкане продолжается рост лавового купола, а в ходе очередного выброса столб пепла поднялся на 7 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 110 километров в западном направлении.

В связи с этим вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Ранее стало известно, что вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров. 41 эпизод продолжающегося извержения кратера Халемаумау начался с резкого увеличения сейсмической активности.