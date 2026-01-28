Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 7-километровый столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь проявил признаки повышенной активности. Об этом сообщила региональная группа реагирования на извержения вулканов Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своём Telegram-канале.
На вулкане продолжается рост лавового купола, а в ходе очередного выброса столб пепла поднялся на 7 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 110 километров в западном направлении.
В связи с этим вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.
Ранее стало известно, что вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров. 41 эпизод продолжающегося извержения кратера Халемаумау начался с резкого увеличения сейсмической активности.