Озвучен простой способ пополнить WeChat из России без посредников

«Мы его поставили себе лишь с одной целью — пополнять WeChat. Еще в ноябре прошлого года мы это делали через приложение UnionPay Q-pass, сейчас лавочку прикрыли, и из России пополнить через Q-pass не получится», — пишут авторы блога Грушины Юра и Юля в Telegram.
Теперь работающий способ выглядит следующим образом: в приложении Nihao China нужно привязать карту UnionPay российского банка, затем через функцию Scan выбрать из галереи предварительно сохраненный платежный QR-код из WeChat и провести оплату самому себе, фактически пополняя собственный кошелек.
Помимо этого, Nihao China позволяет расплачиваться напрямую по QR-кодам в Китае — деньги списываются с привязанной карты UnionPay. Это удобно для тех, у кого нет WeChat, однако у приложения обнаружился существенный недостаток — отсутствие встроенной функции вызова такси через популярный сервис DiDi.
Многие туристы продолжают использовать привычный WeChat для большинства оплат, а для проезда в метро и автобусах применяют UnionPay Q-pass, который предоставляет скидки на общественный транспорт.
По информации пользователей, разработчики активно дорабатывают Nihao China, и в ближайшее время в приложении могут появиться функция вызова такси и другие полезные возможности.
Важная деталь: попытки пополнить Alipay аналогичным способом не увенчались успехом — система выдает ошибку. Метод работает только для WeChat. Кроме того, действует ограничение: с одного аккаунта в сутки можно пополнить кошелек максимум на 500 юаней.
Прочитать про функционал нового приложения можно по ссылке.