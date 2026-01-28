США вывезли из Шотландии капитана захваченного танкера «Маринера»

Береговая охрана США в ночь на 27 января вывезла из Великобритании капитана захваченного нефтяного танкера «Маринера» Автандила Каландадзе, а также его первого помощника. Об этом пишет газета Sky News со ссылкой на заявление генпрокурора Шотландии Рут Чартерис.
В ходе судебного заседания Чартерис сообщила, что капитан и его первый помощник «в настоящее время находятся на борту корабля береговой охраны США Munro и уже покинули территориальные воды Соединённого Королевства». Она также уточнила, что министерство юстиции США направило в Генпрокуратуру электронное письмо с подтверждением данной информации.
По словам Чартерис, остальные 26 членов экипажа танкера «Маринера» были перевезены в центр армейского резерва, расположенный в шотландском Инвернессе. В настоящий момент они размещены в отеле в городе Элгин. Никто из этих 26 человек не подал запрос о предоставлении убежища, пять членов экипажа намерены отправиться в США, остальные планируют выехать в иные государства.
Напомним, 7 января военно-морские силы США задержали судно «Маринера», шедшее под российским флагом, в нейтральных водах. Сообщалось, что корабль 24 декабря 2025 года получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ на основании российского законодательства и норм международного права.
В Министерстве иностранных дел РФ призвали США вернуться к соблюдению норм международного права и немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера «Маринера».