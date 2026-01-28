США вывезли из Шотландии капитана захваченного танкера «Маринера»

По словам Чартерис, остальные 26 членов экипажа танкера «Маринера» были перевезены в центр армейского резерва, расположенный в шотландском Инвернессе. В настоящий момент они размещены в отеле в городе Элгин. Никто из этих 26 человек не подал запрос о предоставлении убежища, пять членов экипажа намерены отправиться в США, остальные планируют выехать в иные государства.