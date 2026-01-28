Владельцы одного из смартфонов Samsung пожаловались на слишком острые края

Многие владельцы смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra жалуются на слишком острые края устройства, способные порвать одежду. Об этом пишет посвященный экосистеме Samsung портал SamMobile.
Рассказывается, что у людей появляются и «крошечные дырочки», и «большие отверстия» при носке телефона в карманах — рвется ткань различной одежды, даже такая плотная, как джинсовая.
Владелец устройства с ником NunoTT_ написал на платформе Reddit, что за три месяца у него повредились две пары брюк, а пользователь Reddit с ником madmaus81 отметила, что собирается сменить смартфон — на гаджет с более гладкими краями.
«Острые углы представляют угрозу не только для джинсов. Они также делают смартфон менее удобным для удержания в руке. Некоторые пользователи сообщают, что края врезаются в ладони или мизинцы, превращая флагманский телефон в источник небольшой боли», — обращает внимание SamMobile.
Ранее сообщалось, что на смартфонах iPhone, операционную систему в которых обновили до iOS 26, все фотографии с Android стали отображаться в красном цвете.