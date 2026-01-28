Ричмонд
Владельцы одного из смартфонов Samsung пожаловались на слишком острые края

Острые края смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra оказались способными порвать одежду пользователей.

Источник: Аргументы и факты

Многие владельцы смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra жалуются на слишком острые края устройства, способные порвать одежду. Об этом пишет посвященный экосистеме Samsung портал SamMobile.

Рассказывается, что у людей появляются и «крошечные дырочки», и «большие отверстия» при носке телефона в карманах — рвется ткань различной одежды, даже такая плотная, как джинсовая.

Владелец устройства с ником NunoTT_ написал на платформе Reddit, что за три месяца у него повредились две пары брюк, а пользователь Reddit с ником madmaus81 отметила, что собирается сменить смартфон — на гаджет с более гладкими краями.

«Острые углы представляют угрозу не только для джинсов. Они также делают смартфон менее удобным для удержания в руке. Некоторые пользователи сообщают, что края врезаются в ладони или мизинцы, превращая флагманский телефон в источник небольшой боли», — обращает внимание SamMobile.

Ранее сообщалось, что на смартфонах iPhone, операционную систему в которых обновили до iOS 26, все фотографии с Android стали отображаться в красном цвете.