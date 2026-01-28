Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело об изнасиловании против Мэрилина Мэнсона возобновили в США

Мэрилина Мэнсона обвиняют в изнасиловании одной из работниц в 2010—2011 годах.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Лос-Анджелесе возобновил разбирательство по делу о сексуальном насилии против рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет об иске, который подала в 2021 году бывшая помощница музыканта Эшли Уолтерс. Изначально дело было закрыто из-за истечения срока давности. Однако после вступления в силу нового закона, позволяющего рассматривать старые дела о сексуальном насилии в течение дополнительного периода, истица добилась пересмотра.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Стив Кохран согласился, что новые нормы позволяют вернуть иск к рассмотрению. Уолтерс утверждает, что подвергалась сексуальному насилию со стороны музыканта в 2010—2011 годах, когда работала в его компании Manson Records.

Адвокат музыканта настаивает, что обвинения не соответствуют требованиям закона и дело не имеет перспектив. При этом ранее несколько женщин уже выдвигали аналогичные претензии к Мэнсону, часть разбирательств завершалась мировыми соглашениями или прекращалась по процессуальным основаниям.

Ранее в Лос-Анджелесе правоохранительные органы задерживали актера Кифера Сазерленда. Все из-за дела, связанного с конфликтом с водителем такси. Тот произошел на одной из улиц Голливуда. Позднее актера отпустили под залог, а слушания по делу были назначены на начало февраля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше