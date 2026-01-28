Дело об изнасиловании против Мэрилина Мэнсона возобновили в США

Суд в Лос-Анджелесе возобновил разбирательство по делу о сексуальном насилии против рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом сообщает The Guardian.
Речь идет об иске, который подала в 2021 году бывшая помощница музыканта Эшли Уолтерс. Изначально дело было закрыто из-за истечения срока давности. Однако после вступления в силу нового закона, позволяющего рассматривать старые дела о сексуальном насилии в течение дополнительного периода, истица добилась пересмотра.
Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Стив Кохран согласился, что новые нормы позволяют вернуть иск к рассмотрению. Уолтерс утверждает, что подвергалась сексуальному насилию со стороны музыканта в 2010—2011 годах, когда работала в его компании Manson Records.
Адвокат музыканта настаивает, что обвинения не соответствуют требованиям закона и дело не имеет перспектив. При этом ранее несколько женщин уже выдвигали аналогичные претензии к Мэнсону, часть разбирательств завершалась мировыми соглашениями или прекращалась по процессуальным основаниям.
