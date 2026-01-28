Дело об изнасиловании против Мэрилина Мэнсона возобновили в США

Ранее в Лос-Анджелесе правоохранительные органы задерживали актера Кифера Сазерленда. Все из-за дела, связанного с конфликтом с водителем такси. Тот произошел на одной из улиц Голливуда. Позднее актера отпустили под залог, а слушания по делу были назначены на начало февраля.