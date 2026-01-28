В Пермском крае студенты Горнозаводского техникума жалуются властям на холод в аудиториях

Конспектировать лекции в варежках сложно.
Студенты Горнозаводского политехнического техникума (ГПТ) в Пермском крае опубликовали открытое письмо с жалобой на холод в аудиториях. В обращении, которое они адресовали разным уровням властей — от директора техникума до Генпрокурора и главы Следственного комитета — говорится, что учеба превратилась в «ежедневное испытание».
«Низкая температура в учебных аудиториях и мастерских давно перестала быть просто временной неудобством — она стала системной проблемой, которая напрямую подрывает качество нашего образования и угрожает здоровью. Студенты вынуждены посещать занятия в верхней одежде, что не только мешает сосредоточиться на учебном материале, но и создает реальный риск постоянных простудных заболеваний. Холодные помещения превращают процесс обучения в ежедневное испытание, а не в возможность для развития», — говорится в письме, опубликованном в соцсетях.
Местная газета «Новости» пишет, что на проблему обратил внимание уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Он сообщил, что заявление студентов принято в работу.