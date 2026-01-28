В Пермском крае студенты Горнозаводского техникума жалуются властям на холод в аудиториях

«Низкая температура в учебных аудиториях и мастерских давно перестала быть просто временной неудобством — она стала системной проблемой, которая напрямую подрывает качество нашего образования и угрожает здоровью. Студенты вынуждены посещать занятия в верхней одежде, что не только мешает сосредоточиться на учебном материале, но и создает реальный риск постоянных простудных заболеваний. Холодные помещения превращают процесс обучения в ежедневное испытание, а не в возможность для развития», — говорится в письме, опубликованном в соцсетях.