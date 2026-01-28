Ричмонд
Башкирские школьники замерзли в классах: прокуратура начала проверку

В Башкирии прокуроры начали проверку из-за холодных классов в Уфе и Белорецке.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии организовала проверку по сообщениям, появившимся в интернете, о нарушении температурного режима в образовательных учреждениях. Надзорные мероприятия проводятся в двух школах — одной в Уфе и одной в Белорецке.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, поручение о проверке дано прокуратуре Кировского района Уфы и Белорецкой межрайонной прокуратуре. Цель — оценить, насколько полно уполномоченные органы приняли меры для обеспечения бесперебойного теплоснабжения школьных зданий, а также проверить соблюдение законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических норм.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в надзорном ведомстве.

