Физик Майкл Гильен предположил, где находится рай

Физик Майкл Гильен заявил, что смог определить истинное местоположение библейского рая. Об этом сообщает Daily Mirror.
По версии ученого, рай находится за пределами космологического горизонта — границы наблюдаемой Вселенной.
Гильен считает, что в этой области время перестает существовать, отсутствуют прошлое, настоящее и будущее, что, по его мнению, совпадает с библейским описанием рая.
При этом большинство астрономов с такой точкой зрения не согласны. Они отмечают, что за пределами наблюдаемой Вселенной, вероятнее всего, продолжается обычное пространство, недоступное для наблюдений лишь из-за ограниченной скорости света, передает издание.
