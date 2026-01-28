Физик Майкл Гильен предположил, где находится рай

Ранее атеистка из Канады заявила, что во время клинической смерти она побывала в раю и увидела будущее человечества. Она описала, как погрузилась в темноту, оказавшись на огромном озере в полном одиночестве, но с ощущением комфорта. Затем девушка увидела точку света, которая превратилась в туннель, и поднялась вверх. По ее словам, там она встретила около ста знакомых, включая прабабушку, которая сказала ей: «Хизер, ты умерла».