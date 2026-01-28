Сотовые операторы прекратили маркировать звонки от ряда российских банков

Мобильные операторы с 27 января перестали маркировать звонки от Сбербанка, ВТБ и «Альфа-Банка», так как эти финансовые организации не заключили договоры на предоставление такой услуги. Об этом в среду, 28 января, сообщил источник на финансовом рынке.
Обязательных маркировок требуют нормы по борьбе с аферистами. Несмотря на это, теперь российские пользователи не могут увидеть привычной пометки с названием организации, вместо этого появляется надпись «звонок без маркировки», передает РБК.
Мобильные операторы также начали взимать дополнительную плату за опцию безлимитного интернета у клиентов, которые пользуются архивными тарифными планами. Операторы объяснили эти меры необходимостью актуализации стоимости услуг.
Кроме того, российские сотовые операторы заблокировали 14 миллионов номеров в ходе мониторинга сим-карт в 2025 году. В стране приняли первый пакет мер по кибербезопасности.
1 ноября российские операторы получили право блокировать сим-карты, если на одного абонента зарегистрировано более 20 номеров. Абоненты, превысившие лимит, обязаны расторгнуть лишние договоры.