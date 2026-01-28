Сотовые операторы прекратили маркировать звонки от ряда российских банков

Мобильные операторы с 27 января перестали маркировать звонки от Сбербанка, ВТБ и «Альфа-Банка», так как эти финансовые организации не заключили договоры на предоставление такой услуги. Об этом в среду, 28 января, сообщил источник на финансовом рынке.