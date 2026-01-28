Коллекционную «японку» бизнес-класса продают за 900 тысяч во Владивостоке

Как указано в описании, речь идёт об автомобиле третьего поколения с двигателем мощностью 100 л.с. Несмотря на внушительный пробег в 500 000 км, у машины было всего два владельца. По словам собственника, это единственный экземпляр в РФ в таком состоянии на полном ходу. Известно, что Nissan Cedric производился с 1960 по 2004 год.