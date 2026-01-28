Коллекционную «японку» бизнес-класса продают за 900 тысяч во Владивостоке

Автомобиль бизнес-класса Nissan Cedric 1974 года выпуска выставили на продажу во Владивостоке. Владелец оценил редкий коллекционный экземпляр в 900 тысяч рублей. На соответствующее объявление наткнулся корр. ИА PrimaMedia.
Как указано в описании, речь идёт об автомобиле третьего поколения с двигателем мощностью 100 л.с. Несмотря на внушительный пробег в 500 000 км, у машины было всего два владельца. По словам собственника, это единственный экземпляр в РФ в таком состоянии на полном ходу. Известно, что Nissan Cedric производился с 1960 по 2004 год.
Как корр. ИА PrimaMedia рассказал директор Музея автокультуры Дальнего Востока «Гайдзин» во Владивостоке Виктор Олейник, это редкий кузов, как для нашего региона, так и уже для самой Японии. Такие автомобили чаще всего уже встречаются в частных коллекциях.
«Содержать и реставрировать такие автомобили в наше время стало уже немыслимо дорого. Видно, что поддерживали состояние у машины. Каждый владелец делает это по своему вкусу», — отметил собеседник.
Однако эксперт обратил внимание на неоригинальные литые диски. По его словам, текущее литье не соответствует эпохе 70-х годов и немного выбивается из общего образа. К слову, такой же автомобиль есть в Музее автокультуры Дальнего Востока.
«Сюда бы классические диски либо классику из 70−80-х с полкой, чтобы, как говорится “по школе”, и посадку для стиля», — отметил Виктор Олейник.
Напомним, Владивосток уже вполне можно назвать настоящей Меккой для ценителей легендарных японских автомобилей (и не только) и редких экземпляров, в которых сочетаются скорость, комфорт и историческая ценность. Город регулярно подбрасывает автолюбителям неожиданные находки. Так, например, ранее раритетный седан Oldsmobile 98 из США оценили в 1,5 млн рублей во Владивостоке.