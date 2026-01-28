Ричмонд
В Красноярском крае шесть поселков получили официальные границы

В ЕГРН официально зафиксировали границы шести поселков Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда

В конце 2025 года в Едином государственном реестре недвижимости официально зафиксировали границы шести поселков Красноярского края. Как пишут Gornovosti со ссылкой на Росреестр, речь идет о населенных пунктах Артюгино и Пинчуга в Богучанском округе, Придорожном в Емельяновском округе, Стрелке в Енисейском округе, а также Усть-Аваме и Потапово в Таймырском Долгано-Ненецком округе.

Всего в регионе зарегистрированы границы 902 из 1714 населенных пунктов. Актуальные сведения в реестре помогают корректно оформлять землю и планировать застройку.

Напомним, в ноябре прошлого года на карте края появилось новое озеро Буордах — водоем зарегистрировали в Государственном каталоге географических названий России. Объект находится на территории Таймыра, в одном километре к северу от реки Кресты.

Название озера имеет якутское происхождение и означает «пестрый».