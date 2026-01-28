В Сысерти открыли памятную плиту бабушке Павла Бажова

В Сысерти 27 января, в день рождения Павла Бажова, открыли памятную плиту его бабушке — Авдотье Петровне. Об этом сообщили в Фонде «Бажов». В этом году в Свердловской области отмечают 147 лет со дня рождения известного писателя.