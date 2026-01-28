Ричмонд
В Сысерти открыли памятную плиту бабушке Павла Бажова

В Сысерти в память о бабушке Павла Бажова открыли памятную плиту.

Источник: Фонд «Бажов»

В Сысерти 27 января, в день рождения Павла Бажова, открыли памятную плиту его бабушке — Авдотье Петровне. Об этом сообщили в Фонде «Бажов». В этом году в Свердловской области отмечают 147 лет со дня рождения известного писателя.

Как сообщил краевед Александр Савичев, среди исследователей долго ходила легенда о том, что бабушка Павла Бажова похоронена именно в Сысерти.

— На протяжении полутора лет мы занимались исследованиями в Государственном архиве Свердловской области, нашли необходимые данные и благодаря одному Сысертскому предпринимателю установили памятную плиту Авдотье Петровне, — отметил Александр Савичев.

Памятную плиту установили на Петропавловском кладбище. Тем временем в Екатеринбурге традиционно возложили цветы на могилу Павла Бажова, после чего в Доме кино и ряде библиотек региона сосоялись культурные мероприятия.