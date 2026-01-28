Симоньян стала лауреатом специального приза МВД

В приветственной речи глава ведомства отметил, что для МВД России взаимодействие со средствами массовой информации является одним из приоритетных направлений деятельности. Кроме того, Колокольцев поблагодарил представителей СМИ за искренний интерес к деятельности российской полиции, ответственность и понимание нюансов службы полицейских.