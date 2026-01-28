Ричмонд
Симоньян стала лауреатом специального приза МВД

Симоньян стала лауреатом специального приза МВД «Полицейское признание».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев присвоил звание лауреата специального приза «Полицейское признание» главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян.

В МВД РФ состоялся торжественный прием представителей СМИ, посвященный Дню российской печати и Дню печати МВД России.

В приветственной речи глава ведомства отметил, что для МВД России взаимодействие со средствами массовой информации является одним из приоритетных направлений деятельности. Кроме того, Колокольцев поблагодарил представителей СМИ за искренний интерес к деятельности российской полиции, ответственность и понимание нюансов службы полицейских.

«Лауреатом специального приза “Полицейское признание” стала Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы “Россия сегодня”, главный редактор телеканала RT», — сообщили в пресс-службе ведомства.

