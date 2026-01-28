Взрыв в прямом эфире: как и почему произошла катастрофа шаттла «Челленджер»

В какой-то момент руководство сдалось и позвонило в NASA. Однако в ответ менеджер программы шаттлов Лоуренс Маллой накричал на них и сказал: «Боже мой, Thiokol, когда вы хотите, чтобы я запустил? В следующем апреле?». Утром 28 января Божоли присутствовал при запуске. В первые секунды полета он ненадолго поверил в то, что его опасения в итоге не подтвердились. Однако спустя 73 секунды шаттл взорвался, а потрясенный Божоли в течение всего дня не мог успокоиться и винил себя в том, что не смог спасти астронавтов от гибели.