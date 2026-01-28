В больнице Курганской области мерзнут пациенты

В администрации Лебяжьевского округа сообщили, что в связи с техническими сбоями в работе котлов на котельной № 2 снижен температурный режим в отапливаемых помещениях. «Для устранения последствий работают аварийные бригады, ведется проверка, прочистка, определение и устранение причины сбоя работы котельной. Делается все возможное для оперативного восстановления теплоснабжения», — уточнили в мэрии. При снижении температуры воздуха в отапливаемых помещениях значительно ниже 18 градусов жителей просят обращаться по телефону: в МУП «Теплотранс» 8−900−377−04−96, единую диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 8−35−237−9−74−23.