Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове в 2026 году завершат ремонт улицы Лесной

Александр Скрябин рассказал о планах ремонта грунтовых улиц Лесная и Целинная.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, какие грунтовые дороги в городе будут отремонтированы в этом году. Он отметил, что весенняя погода скоро позволит приступить к активным работам, и дорожные службы уже готовятся к сезону.

Особое внимание уделят улице Лесной в Советском районе. Ее ремонт ведется поэтапно с 2022 года. В первые три года были приведены в порядок три участка общей протяженностью более 900 метров. Теперь настал черед заключительного, самого длинного отрезка — от улицы Прудовой до Маршальской. Его протяженность составит почти полтора километра. Сейчас идет подготовка документации для выбора подрядчика и заключения контракта. Работы должны быть завершены до 1 сентября 2026 года.

Кроме того, в этом году в Советском районе планируется благоустроить еще одну грунтовую дорогу — улицу Целинную протяженностью 640 метров.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!