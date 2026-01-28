В Ростове в 2026 году завершат ремонт улицы Лесной

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, какие грунтовые дороги в городе будут отремонтированы в этом году. Он отметил, что весенняя погода скоро позволит приступить к активным работам, и дорожные службы уже готовятся к сезону.
Особое внимание уделят улице Лесной в Советском районе. Ее ремонт ведется поэтапно с 2022 года. В первые три года были приведены в порядок три участка общей протяженностью более 900 метров. Теперь настал черед заключительного, самого длинного отрезка — от улицы Прудовой до Маршальской. Его протяженность составит почти полтора километра. Сейчас идет подготовка документации для выбора подрядчика и заключения контракта. Работы должны быть завершены до 1 сентября 2026 года.
Кроме того, в этом году в Советском районе планируется благоустроить еще одну грунтовую дорогу — улицу Целинную протяженностью 640 метров.
