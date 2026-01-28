В Ростове в 2026 году завершат ремонт улицы Лесной

Особое внимание уделят улице Лесной в Советском районе. Ее ремонт ведется поэтапно с 2022 года. В первые три года были приведены в порядок три участка общей протяженностью более 900 метров. Теперь настал черед заключительного, самого длинного отрезка — от улицы Прудовой до Маршальской. Его протяженность составит почти полтора километра. Сейчас идет подготовка документации для выбора подрядчика и заключения контракта. Работы должны быть завершены до 1 сентября 2026 года.