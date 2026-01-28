Омские ученые пытаются создать из чайного гриба искусственную человеческую кожу

Омские ученые нашли новое применение некогда популярному в народе чайному грибу. Доцент Светлана Чачина с помощниками, пытается разработать на основе симбиотической колонии бактерий и дрожжей искусственную человеческую кожу.
За основу исследования омскими учеными была принята высокая антибактериальная активность чайного гриба и его зооглея, представляющая собой бактериальную целлюлозу. Этот материал обладает высокими механическими свойствами, биосовместимостью и может использоваться в медицинских и биомедицинских разработках, включая создание раневых покрытий и биоматериалов. Если разработка омичей станет успешной, то она активно будет использоваться в медицинских целях — для восстановления кожных покровов, поврежденных ожогами, гнойными поражениями и ранами.
В отличие от существующих в данный момент кожных заменителей, основанных на синтетических полимерах или клеточных культурах, планируемый кожный покров не требует использования дорогостоящих реагентов, стерильных клеточных линий и сложных биореакторных систем. По результатам расчетов себестоимость 100 г готового кожного покрова составляет приблизительно 82 рубля. Такой уровень затрат делает продукт конкурентоспособным по сравнению с существующими на рынке раневыми покрытиями.