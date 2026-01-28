Подпорные стены отремонтируют во Владивостоке — адреса

Ремонт подпорных стен пройдет по 11 адресам во Владивостоке, сообщила пресс-служба администрации города.
«На данный момент готовится документация для объявления открытых аукционов по выбору подрядных организаций. При формировании плана учитывалась необходимость оперативного восстановления объектов, а также обращения граждан. В ближайшее время аукционы будут объявлены на сайте госзакупок, где потенциальные подрядчики смогут подать заявки на участие. После определения победителей будут заключены контракты и строители приступят к работам», — сказано в сообщении.
Работы запланированы на Кипарисовой, 6, Монтажной, 13, Аллилуева, 2а, Новожилова, 35, Океанском проспекте, 97−99, Спиридонова, 34, Комсомольской, 2, Хабаровской, 20, Шкипера Гека, 16, Ладыгина, 11 и Часовитина, 9.
Напомним, прокуратура Фрунзенского района Владивостока выявила угрозу безопасности жителей в районе дома 16 В по улице 1-я Морская — подпорная стена там находилась в аварийном состоянии из-за бездействия городских властей.