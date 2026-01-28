Подпорные стены отремонтируют во Владивостоке — адреса

«На данный момент готовится документация для объявления открытых аукционов по выбору подрядных организаций. При формировании плана учитывалась необходимость оперативного восстановления объектов, а также обращения граждан. В ближайшее время аукционы будут объявлены на сайте госзакупок, где потенциальные подрядчики смогут подать заявки на участие. После определения победителей будут заключены контракты и строители приступят к работам», — сказано в сообщении.