Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске возбуждено уголовное дело после массового отравления собак

Жители Челябинска обнаружили в садовом товариществе трупы девяти собак. Предполагается, что животные были отравлены.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске после обнаружения в одном из садовых товариществ мертвых собак возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошел на территории садового товарищества «Слава». Местные жители обнаружили там трупы девяти собак. Предполагается, что животных отравили.

Полиция возбудила уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с несколькими животными).

Ранее сообщалось, что в Приморье ищут человека, который выбросил собаку с пятого этажа. Животное выжило, но получило серьезные травмы.