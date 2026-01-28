В Челябинске возбуждено уголовное дело после массового отравления собак

В Челябинске после обнаружения в одном из садовых товариществ мертвых собак возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошел на территории садового товарищества «Слава». Местные жители обнаружили там трупы девяти собак. Предполагается, что животных отравили.
Полиция возбудила уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с несколькими животными).
Ранее сообщалось, что в Приморье ищут человека, который выбросил собаку с пятого этажа. Животное выжило, но получило серьезные травмы.