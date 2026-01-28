Нижегородских учащихся не пустили в школу из-за опоздания на линейку

По мнению Пучкова, недопустимо отказывать ученику в праве на вход в школу и вынуждать его оставаться на улице, даже если причиной тому стало опоздание на утреннюю линейку, сопровождаемую исполнением Государственного гимна. Гимн, как высказался министр, является важным символом страны, поэтому необходимо проявлять уважение, избегая опозданий и вставая во время его звучания.