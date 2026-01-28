Нижегородских учащихся не пустили в школу из-за опоздания на линейку

Сегодня утром в одном из Telegram-каналов сообщили об инциденте: школьников, пришедших с опозданием, не впустили в учебное заведение и оставили ожидать снаружи у входа. Об этом сообщил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
В связи с произошедшим инцидентом, по словам министра, были проведены необходимые разбирательства с администрацией муниципалитета, где допустили случившееся. Виновные лица будут привлечены к ответственности.
По мнению Пучкова, недопустимо отказывать ученику в праве на вход в школу и вынуждать его оставаться на улице, даже если причиной тому стало опоздание на утреннюю линейку, сопровождаемую исполнением Государственного гимна. Гимн, как высказался министр, является важным символом страны, поэтому необходимо проявлять уважение, избегая опозданий и вставая во время его звучания.
Однако, в данной ситуации, по словам Пучкова, учащиеся должны были быть допущены внутрь здания и иметь возможность находиться в холле до окончания гимна. После завершения торжественной части следовало провести разъяснительную работу по предотвращению будущих опозданий, зафиксировать нарушение внутреннего школьного распорядка и уведомить родителей о случившемся.
