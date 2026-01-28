Чемпионка мира Устинова рассказала о бойкоте россиян украинской сборной

Также Устинова подчеркнула, что с участниками из других стран атмосфера на соревнованиях остается спокойной и доброжелательной, а давления на российских спортсменов она не ощущает. Кроме того, на чемпионате мира в Венгрии из судейских бригад исключили представителей России и Украины, чтобы избежать возможной предвзятости при выставлении оценок, передает Sport24.