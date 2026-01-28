Чемпионка мира Устинова рассказала о бойкоте россиян украинской сборной

Российская чемпионка мира по пилонному спорту Ксения Устинова рассказала, что украинским спортсменам официально запретили любые контакты с представителями России во время международных соревнований.
По словам спортсменки, ограничения носят жесткий характер и касаются всех форм взаимодействия. Украинской сборной, как отметила Устинова, запрещено пожимать руки российским атлетам, обниматься, разговаривать с ними и даже смотреть в их сторону, из-за чего любое общение между командами полностью исключено.
Она пояснила, что при таком подходе контактов с украинскими спортсменами у россиян не возникает в принципе. При этом, по ее словам, подобные запреты распространяются именно на украинскую сторону и строго соблюдаются на турнирах.
Также Устинова подчеркнула, что с участниками из других стран атмосфера на соревнованиях остается спокойной и доброжелательной, а давления на российских спортсменов она не ощущает. Кроме того, на чемпионате мира в Венгрии из судейских бригад исключили представителей России и Украины, чтобы избежать возможной предвзятости при выставлении оценок, передает Sport24.
Международный олимпийский комитет сообщил, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник согласились участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в 2026 году. Спортсмены стали первыми представителями страны, допущенными на Олимпиаду.
Еще в июне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что международные федерации допустили российских спортсменов до соревнований по 31 дисциплине, отметив, что «лед тронулся».