Мужчина вернулся домой через две недели после собственных похорон: властям пришлось начать расследование

В Таиланде произошла невероятная история — мужчина обнаружил, что его считали погибшим и уже успели похоронить. Житель провинции Чианграй вернулся домой живым и здоровым через 2 недели после траурных церемоний. Об этом сообщает издание Mothership.
В начале января родственникам официально сообщили о смерти 48-летнего мужчины на севере страны. Семье передали тело, которое было захоронено со всеми традиционными церемониями. Путаница раскрылась только когда сам «усопший» появился на пороге собственного дома.
После этого случая власти провели эксгумацию ошибочно захороненного тела. Специалисты установили личность настоящего погибшего и передали его останки законной семье. Сейчас ведётся расследование, чтобы понять, на каком именно этапе произошла фатальная ошибка.
Это не первый случай в Таиланде, когда людей преждевременно объявляют умершими. Ранее 85-летняя Шрипхадунг пришла в себя через 40 минут после того, как врачи констатировали её смерть. Женщина села на кровати и увидела собравшихся проститься с ней родственников и соседей.