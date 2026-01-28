Хоккеист Овечкин забил шайбу в Сиэтле и обновил собственный рекорд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» и вновь переписал личную статистику. Об этом сообщает НХЛ.
Встреча завершилась поражением «Вашингтона» со счетом 1:5. Единственную шайбу столичной команды забросил Овечкин. Для него этот гол стал 919-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, что является абсолютным рекордом.
В текущем сезоне 40-летний форвард провел 54 матча, в которых забросил 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи. С учетом матчей плей-офф Овечкину осталось забить четыре гола, чтобы достичь отметки в 1 000 шайб за карьеру в НХЛ.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 гола. В 2018 году российский нападающий вместе с «Кэпиталз» завоевал Кубок Стэнли.
После поражения в Сиэтле «Вашингтон» занимает пятое место в Столичном дивизионе, набрав 57 очков в 54 матчах. «Сиэтл» идет шестым в Тихоокеанском дивизионе с 47 очками после 52 игр.
Следующий матч «Вашингтон» проведет в гостях против «Детройта», а «Сиэтл» на своем льду сыграет с «Торонто». Обе встречи состоятся в ночь на 30 января по московскому времени.
