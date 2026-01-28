Хоккеист Овечкин забил шайбу в Сиэтле и обновил собственный рекорд НХЛ

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 гола. В 2018 году российский нападающий вместе с «Кэпиталз» завоевал Кубок Стэнли.