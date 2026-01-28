«Газпром нефть» вошла в десятку лучших работодателей России

Компания FutureToday провела исследование, чтобы выяснить каких работодателей будущие молодые специалисты считают наиболее привлекательными. Было опрошено более 20 тысяч студентов из 30 ведущих вузов России. В итоге компания «Газпром нефть» уверенно вошла в топ-10 общего рейтинга и заняла вторую строчку среди промышленных предприятий, таким образом, подтвердив свой статус наиболее привлекательного места работы. Определяющими критериями такой высокой оценки для студентов стали возможности профессионального роста, уровень зарплаты и надежность компании.
В компании «Газпром нефть» есть большие возможности проявить себя будущим специалистам, причем еще со студенческой скамьи. Так образовательная экосистема «Лига вузов», созданная компанией, на сегодняшний день объединяет 48 вузов не только нашей страны, но из ОАЭ, Индии и Китая. Специальности, по которым готовят специалистов, более чем востребованы на рынке труда: цифровое моделирование, экономика, робототехника. Активное сотрудничество «Газпром нефти» с вузами позволяет открывать новые факультеты, магистратуры и лаборатории, модернизировать программы обучения, инициировать научные исследования и осуществлять грантовую поддержку молодых ученых.
Один из важных образовательных проектов Омского НПЗ «Газпром нефти», который успешно реализуется уже больше 10 лет — «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». В рамках этого проекта в ОмГТУ действует базовая кафедра «Газпром нефти», которая готовит специалистов по наиболее востребованным в нефтепереработке специальностям — «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование». Студенты проходят практику непосредственно на ОНПЗ, что существенным образом увеличивает их профессиональные компетенции. Кроме того, второй год на этой же кафедре действует программа, по которой можно получить еще одно дополнительное высшее образование по специальностям «Автоматизация технологических процессов» или «Экономика».
Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский отметил, что подготовка высококвалифицированных кадров уже полностью готовых к работе на предприятии — системная работа, которую предприятие ведет не один год: «Выпускники базовой кафедры приходят на завод не просто с дипломом, а с глубокими знаниями и пониманием специфики производства. Для них гарантирован карьерный маршрут на предприятии, где они могут сразу включиться в решение реальных производственных задач».