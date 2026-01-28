«Газпром нефть» вошла в десятку лучших работодателей России

Один из важных образовательных проектов Омского НПЗ «Газпром нефти», который успешно реализуется уже больше 10 лет — «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». В рамках этого проекта в ОмГТУ действует базовая кафедра «Газпром нефти», которая готовит специалистов по наиболее востребованным в нефтепереработке специальностям — «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование». Студенты проходят практику непосредственно на ОНПЗ, что существенным образом увеличивает их профессиональные компетенции. Кроме того, второй год на этой же кафедре действует программа, по которой можно получить еще одно дополнительное высшее образование по специальностям «Автоматизация технологических процессов» или «Экономика».