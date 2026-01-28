Омские лечебные учреждения получили 144 млн рублей на обслуживание беременных

С начала 2025 года, государство оплатило услуги по родовым сертификатам для 24,6 тысяч омских мам и новорожденных. Омские лечебные учреждения получили 144,3 млн рублей на обслуживание родительниц и их детей.
Родовой сертификат состоит из трех талонов. Каждый из них заполняется при обращении в медицинское учреждение, выбранное женщиной. Затем данные автоматически направляются в Отделение СФР по Омской области для оплаты оказанных услуг. Оплате по родовому сертификату подлежат услуги, оказываемые медицинскими организациями только в рамках обязательного медицинского страхования. Если женщина получает медицинскую помощь на платной основе, сертификат не формируется.
Стоимость родового сертификата составляет 12 000 рублей. Эти средства идут на оплату услуг по: оказанию помощи в амбулаторных условиях женщинам в период беременности; правовой, психологической и медико-социальной помощи; медицинской помощи во время родов и в послеродовой период; расходам на профилактические медицинские осмотры ребенка в первый год жизни.