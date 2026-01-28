Омские лечебные учреждения получили 144 млн рублей на обслуживание беременных

Родовой сертификат состоит из трех талонов. Каждый из них заполняется при обращении в медицинское учреждение, выбранное женщиной. Затем данные автоматически направляются в Отделение СФР по Омской области для оплаты оказанных услуг. Оплате по родовому сертификату подлежат услуги, оказываемые медицинскими организациями только в рамках обязательного медицинского страхования. Если женщина получает медицинскую помощь на платной основе, сертификат не формируется.