В Иркутской области проведут около 1700 бесплатных процедур ЭКО в 2026 году

Основной центр, где проводят такие процедуры, находится при областной клинической больнице. Ежегодно он консультирует более 4 тысяч пар и выполняет свыше 1200 программ вспомогательных репродуктивных технологий. Более 70% из них оплачиваются за счет обязательного медицинского страхования. Общая эффективность лечения (доля закончившихся родами) составляет 36,8%.