В Иркутской области проведут около 1700 бесплатных процедур ЭКО в 2026 году

В 2026 году в Иркутской области для женщин, столкнувшихся с бесплодием, будет доступно около 1700 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС. Это даст семьям возможность стать родителями без больших финансовых затрат.
Основной центр, где проводят такие процедуры, находится при областной клинической больнице. Ежегодно он консультирует более 4 тысяч пар и выполняет свыше 1200 программ вспомогательных репродуктивных технологий. Более 70% из них оплачиваются за счет обязательного медицинского страхования. Общая эффективность лечения (доля закончившихся родами) составляет 36,8%.
В центре используют современные методы: проводят генетическое тестирование эмбрионов, процедуры для тяжелых случаев мужского бесплодия и развивают криоконсервацию (заморозку) биоматериала.
Отмечается рост обращений от супружеских пар, где мужчины являются участниками СВО. После обследования по месту жительства такие пары при наличии показаний направляются на процедуры ЭКО.
Врачи отмечают, что эффективность лечения снижается, если пара обращается за помощью поздно — когда женщина старше оптимального репродуктивного возраста или бесплодие длится много лет. Поэтому важно проходить регулярные осмотры, которые включают и проверку репродуктивного здоровья.
