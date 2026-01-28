В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст женщинам-военнослужащим: какими будут критерии

В Госдуме предложили позволить женщинам-военнослужащим уходить на пенсию в 43 года. Соответствующий законопроект был внесен в парламент, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, депутата Дмитрия Свищева.
«Речь идет о женщинах, которые выбрали службу Родине, но были вынуждены уволиться по семейным причинам. Они отдали армии, МВД или Росгвардии более 12 лет, имеют общий стаж 25 лет, но лишаются права на военную пенсию из-за формального возрастного критерия», — уточнил парламентарий.
По словам Свищева, законопроект устанавливает право на пенсию за выслугу лет для таких женщин при достижении 43 лет.
Ранее депутат Ярослав Нилов сообщал о предварительной индексации военных пенсий на 4% с октября 2026 года. Он отметил, что окончательный размер повышения будет зависеть от изменений в денежном довольствии действующих военных.
Нилов уточнил, что пока в бюджет заложен именно такой процент индексации. Ближе к назначенной дате он может быть пересмотрен в сторону увеличения.