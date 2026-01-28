В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст женщинам-военнослужащим: какими будут критерии

«Речь идет о женщинах, которые выбрали службу Родине, но были вынуждены уволиться по семейным причинам. Они отдали армии, МВД или Росгвардии более 12 лет, имеют общий стаж 25 лет, но лишаются права на военную пенсию из-за формального возрастного критерия», — уточнил парламентарий.