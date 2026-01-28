СМИ: Пилот, посадивший самолет в пшеничном поле, вынужден работать курьером

Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, который смог посадить Airbus в пшеничном поле, вынужденно работает курьером: к полетам его теперь не допускают, а также запрещают работать в крупных компаниях. Об этом в среду, 28 января, рассказали в Telegram-канале Mash.
12 сентября 2023 года экипаж судна подал сигнал тревоги и произвел экстренную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находились 167 пассажиров, никто из них не пострадал. Командиром самолета был Белов.
В прошлом году в отношении него возбудили уголовное дело по статье о «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». При этом у авиакомпании и пассажиров к нему претензий не было.
Недавно пилоту также выставили обязательство выплатить компенсацию в 119 миллионов рублей — за последствия посадки лайнера. Однако суд иск отклонил. Сам Белов хочет вернуться в авиацию, но уголовное дело не позволяет этого сделать. Поэтому ему приходится подрабатывать на перевозках в компании своих знакомых, уточнили в публикации.
Экс-пилот «Уральских авиалиний» также заявил, что не считает себя виновным по возбужденному уголовному делу. В связи с этим он не будет просить суд закрыть дело по не реабилитирующим основаниям.