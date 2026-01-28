СМИ: Пилот, посадивший самолет в пшеничном поле, вынужден работать курьером

Недавно пилоту также выставили обязательство выплатить компенсацию в 119 миллионов рублей — за последствия посадки лайнера. Однако суд иск отклонил. Сам Белов хочет вернуться в авиацию, но уголовное дело не позволяет этого сделать. Поэтому ему приходится подрабатывать на перевозках в компании своих знакомых, уточнили в публикации.