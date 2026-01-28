Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru

Городской портал mos.ru продолжает активно развиваться и подстраиваться под потребности жителей столицы.
За прошедший год на портале появилось или было обновлено свыше 110 цифровых услуг и сервисов. При этом общее количество обращений пользователей превысило отметку в один миллиард — это примерно на четверть больше, чем годом ранее.
Использовать возможности mos.ru можно не только с компьютера. Жители Москвы активно пользуются мобильными приложениями «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», которые в 2025 году также получили важные улучшения.
Одним из ключевых запусков года стал сервис «Мосбилет». Он объединил в одном пространстве покупку билетов в театры, музеи, концертные залы, на выставки, экскурсии и городские фестивали. Все билеты доступны без комиссий и дополнительных наценок. В сервисе можно найти и бесплатные мероприятия, а также воспользоваться программой лояльности — накапливать баллы и оплачивать ими походы в театр.
Для удобства пользователей предусмотрены фильтры по жанрам, датам и популярности событий, персональные рекомендации и специальные подборки от известных деятелей культуры. Поддерживается и участие в программах по Пушкинской карте.
Еще один социально значимый проект — «Моспитомец». С его помощью москвичи могут выбрать кошку или собаку из городских приютов, не выходя из дома. В едином онлайн-каталоге собраны анкеты более тысячи животных из 13 приютов: фотографии, возраст, размеры и особенности характера. Через сервис легко записаться на знакомство с питомцем. Все животные чипированы, привиты и готовы к переезду в новую семью.
Для любителей городских мероприятий были созданы отдельные страницы сезонных проектов «Лето в Москве» и «Зима в Москве». Они помогают заранее спланировать отдых, выбрать интересные события и максимально использовать возможности городских площадок.
Зимний спецпроект уже привлек более 6 миллионов просмотров — пользователи активно изучают ярмарки, арт-объекты, празднично оформленные парки, усадьбы и спортивные события.
Большое внимание уделили семьям с детьми. Новый суперраздел «Москва — детям» собрал в одном месте полезную информацию и сервисы для родителей и детей — от первых месяцев жизни до студенческих лет. Раздел разделен на тематические блоки: здоровье, образование, социальная поддержка, подготовка к родительству, досуг и развитие. Здесь можно записать ребенка в детский сад, школу, кружки или секции. Аудитория раздела уже превысила 269 тысяч пользователей, а общее число посещений — 328 тысяч.
В электронном дневнике школьника появилась новая функция, позволяющая родителям отслеживать информацию о выездных мероприятиях. Теперь в календаре отображаются все запланированные события, а родители могут дать согласие на участие ребенка или отказаться от него. Для педагогов этот процесс также упростился — сбор данных осуществляется через электронный журнал.
Еще одним полезным инструментом стал сервис «Навигатор по переустройству и перепланировке помещений». Он помогает понять, какие работы необходимо согласовывать с Мосжилинспекцией, а какие можно выполнять без разрешений. Пользователям доступна информация о проектной документации, эскизах и перечне необходимых документов, а встроенный опросник подсказывает, какой электронной услугой воспользоваться. За время работы сервиса к нему обратились более 24 тысяч раз.
Спецпроект «Оформление загранпаспорта в Москве» предоставляет информацию о различных типах загранпаспортов и способах их получения. Кроме того, он позволяет заполнить электронное заявление для оформления загранпаспорта нового образца, который затем можно подать в центры госуслуг «Мои Документы».
Проект также включает интерактивную карту, на которой отмечены все центры «Мои Документы» с отделами по вопросам миграции. Карта отображает загруженность этих отделов, что помогает выбрать наиболее удобное место для подачи документов и сэкономить время.
Mos.ru работает для москвичей — чтобы жизнь в нашем городе с каждым годом становилась комфортнее, а рутина отнимала меньше времени, заключил Сергей Собянин.