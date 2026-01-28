Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru

Еще один социально значимый проект — «Моспитомец». С его помощью москвичи могут выбрать кошку или собаку из городских приютов, не выходя из дома. В едином онлайн-каталоге собраны анкеты более тысячи животных из 13 приютов: фотографии, возраст, размеры и особенности характера. Через сервис легко записаться на знакомство с питомцем. Все животные чипированы, привиты и готовы к переезду в новую семью.