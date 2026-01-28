В Уфе врачи помогли женщине с аномальной маткой родить здорового малыша

Беременность была непростой: врачи своевременно выявили и взяли под контроль ряд осложнений: у малыша отмечались признаки недостаточного роста и внутриутробной гипоксии, а в системе «мать-плацента-плод» обнаруживались нарушения кровотока. Кроме того, у ребёнка была единственная артерия пуповины, а у мамы имелись сопутствующие заболевания.