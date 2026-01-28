19 бригад восстанавливают электроснабжение в Беларуси из-за обледенения проводов

Энергетики восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, пострадавших от непогоды. Как сообщили в официальном телеграм-канале Белэнерго, за минувшие сутки из-за непогоды электроснабжение нарушалось в 227 населенных пунктах Беларуси. Больше всего от налипания снега на проводах и обледенения пострадали три области республики: Гродненская, Гомельская и Минская.