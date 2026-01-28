19 бригад восстанавливают электроснабжение в Беларуси из-за обледенения проводов

Энергетики восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, пострадавших от непогоды. Как сообщили в официальном телеграм-канале Белэнерго, за минувшие сутки из-за непогоды электроснабжение нарушалось в 227 населенных пунктах Беларуси. Больше всего от налипания снега на проводах и обледенения пострадали три области республики: Гродненская, Гомельская и Минская.
— Энергетики работают в круглосуточном режиме для оперативного устранения технологических нарушений. По состоянию на 8.00 задействовано 19 аварийных бригад, в количестве порядка 60 человек, и 20 единиц техники, — проинформировали в Белэнерго.
Энергетики также предупредили: если вы обнаружили оборванные линии электропередачи, то к ним нельзя приближаться ближе, чем на 8 метров. Про аварии следует оперативно сообщить по номерам 115 и 144.
К слову, в среду, 28 января 2026 года, небесная канцелярия подготовила для Беларуси не самую комфортную погоду. По республике ожидается мокрый снег с дождем, порывистый ветер до 20 метров в секунду, а также сильный гололед.