Девятилетняя девочка нашла на пляже метеорит, который старше Земли

Девятилетняя девочка нашла на пляже недалеко от своего дома метеорит, который старше самой Земли. Об этом пишет Daily Mail.
По данным газеты, ценный артефакт обнаружила Ариана Черч, когда гуляла со своей семьей на пирсе Пенарт в Уэльсе. Девочка подняла камень и заметила, что он отличается от обычных. Родители стали искать в интернете информацию, чтобы понять, что это за предмет. Оказалось, данная находка — очень редкий железный метеорит возрастом около 4,5 миллиарда лет.
«Друг семьи, который также является геологом, подтвердил, что находка в буквальном смысле не от мира сего», — следует из статьи.
По словам отца Арианы, его дочь любит коллекционировать разные вещи во время прогулок. Поэтому он не удивлен, что она смогла найти столь редкую вещь.
