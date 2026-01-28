Девятилетняя девочка нашла на пляже метеорит, который старше Земли

По данным газеты, ценный артефакт обнаружила Ариана Черч, когда гуляла со своей семьей на пирсе Пенарт в Уэльсе. Девочка подняла камень и заметила, что он отличается от обычных. Родители стали искать в интернете информацию, чтобы понять, что это за предмет. Оказалось, данная находка — очень редкий железный метеорит возрастом около 4,5 миллиарда лет.