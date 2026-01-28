До 30 января каток в парке «Черное озеро» будет закрыт

С 28 по 30 января каток и пункт проката в парке «Черное озеро» будут закрыты для посетителей. Ограничения в работе связаны с погодными условиями.
Дирекция парков и скверов убедительно просит горожан не выходить на лед до окончания уборки снега.
Ранее сообщалось, что в столице РТ начались работы по демонтажу новогодних конструкций в парках и скверах. Праздничное оформление в общественных пространствах планируют полностью убрать в течение двух недель. Исключением станет парк «Черное озеро», где новогодние декорации будут радовать горожан до конца сезона работы катка.