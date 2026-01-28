В МВД предупредили о схеме мошенников с якобы получением крупного выигрыша

Мошенники разработали новую схему обмана с обещанием крупного выигрыша. Об этом пишет официальный Telegram-канал УБК МВД России.
По информации ведомства, злоумышленники обещают крупный выигрыш и требуют от жертвы перевести деньги на свою карту якобы для «увеличения процента конвертации». При этом мошенники отправляют поддельное уведомление, имитирующее сообщение от официального банковского приложения.
В киберполиции подчеркнули, что банки никогда не требуют от клиентов совершать встречные переводы для выполнения операций. Все необходимые комиссии и корректировки, связанные с курсовыми разницами, автоматически учитываются внутри банковской системы.
«Если вас просят совершить перевод (как бы он ни назывался) для получения “выигрыша” или “дохода от инвестиций” — это всегда обман», — заключили в УБК МВД России.
Ранее в МВД России перечислили, какие данные пользователей могут собирать ИИ-чатботы. Эксперты порекомендовали соблюдать осторожность и не сообщать ИИ ту информацию, которую не хотелось бы оставлять в цифровом следе.