В МВД предупредили о схеме мошенников с якобы получением крупного выигрыша

Мошенники разработали новую схему обмана с обещанием крупного выигрыша, передает УБК МВД России.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники разработали новую схему обмана с обещанием крупного выигрыша. Об этом пишет официальный Telegram-канал УБК МВД России.

По информации ведомства, злоумышленники обещают крупный выигрыш и требуют от жертвы перевести деньги на свою карту якобы для «увеличения процента конвертации». При этом мошенники отправляют поддельное уведомление, имитирующее сообщение от официального банковского приложения.

В киберполиции подчеркнули, что банки никогда не требуют от клиентов совершать встречные переводы для выполнения операций. Все необходимые комиссии и корректировки, связанные с курсовыми разницами, автоматически учитываются внутри банковской системы.

«Если вас просят совершить перевод (как бы он ни назывался) для получения “выигрыша” или “дохода от инвестиций” — это всегда обман», — заключили в УБК МВД России.

Ранее в МВД России перечислили, какие данные пользователей могут собирать ИИ-чатботы. Эксперты порекомендовали соблюдать осторожность и не сообщать ИИ ту информацию, которую не хотелось бы оставлять в цифровом следе.