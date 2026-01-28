Бывшую первую леди Южной Кореи осудили за коррупцию: какой срок получила Ким Гон Хи

Бывшая первая леди Республики Корея Ким Гон Хи приговорена судом первой инстанции к 20 месяцам лишения свободы. Ее обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает местный телеканал YTN.
Прокуратура предъявила Хи три обвинения, однако по двум была полностью оправдана. Так, суд не нашел вины женщины в незаконном получении прибыли в размере 564 тысяч долларов при манипуляциях с ценными бумагами. Кроме того, Хи была оправдана по обвинению в нарушении правил финансирования политических кампаний.
В августе прошлого года бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи была арестована после выдачи судом ордера на её задержание. Её муж, экс-президент Юн Сок Ёль, отстранённый от должности, также находится в тюрьме, ожидая суда по обвинению в незаконной попытке ввести военное положение.
В июле суд Южной Кореи выдал ордер на арест экс-президента Юн Сок Ёля. Ордер связан с обвинениями, предъявленными ему после кратковременного введения военного положения в декабре 2024 года.