Бывшую первую леди Южной Кореи осудили за коррупцию: какой срок получила Ким Гон Хи

Прокуратура предъявила Хи три обвинения, однако по двум была полностью оправдана. Так, суд не нашел вины женщины в незаконном получении прибыли в размере 564 тысяч долларов при манипуляциях с ценными бумагами. Кроме того, Хи была оправдана по обвинению в нарушении правил финансирования политических кампаний.